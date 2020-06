France: flop de l'application de traçage anti-Covid

(Belga) Quatre semaines après son lancement, l'application de traçage "StopCovid" n'a permis de signaler que 14 cas de risque de contamination en France, a annoncé mardi le gouvernement, un flop qui relance le débat sur l'utilité de ces outils dans la lutte contre la pandémie.

Seulement 2% de la population française a installé sur son téléphone portable cette application, StopCovid, permettant à un utilisateur qui se découvre contaminé de prévenir anonymement les autres utilisateurs qu'il a croisés récemment. Mais selon le bilan donné par le secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O, lors d'une conférence de presse, seules 68 personnes ont utilisé l'application pour prévenir de leur contamination les personnes qu'elles ont croisées. Et seuls 14 utilisateurs de l'application ont reçu un message d'alerte les avertissant qu'ils ont été en contact avec une de ces personnes contaminées. Selon Cédric O, ces chiffres ne remettent toutefois pas en cause l'utilité de l'application et sont à mettre en rapport notamment avec la diminution de la prévalence du virus. Le nombre d'utilisateurs de StopCovid est évalué par les autorités à environ 1,5 million de personnes sur tout le territoire français, soit à peine 2% de la population. Le nombre de téléchargements de l'application reste faible au regard par exemple de l'Allemagne où l'application équivalente a été téléchargée 10 millions de fois, a reconnu le secrétaire d'Etat. La France n'est cependant pas le seul pays où les applications de traçage ont connu un succès mitigé. Dans le monde entier, la mise en place d'applications de traçage a été considérée comme une étape essentielle dans le déconfinement mais s'est révélé très complexe, en raison des défis technologiques comme des questions de respect de la vie privée. Les Italiens ont été par exemple été peu nombreux à télécharger l'application nationale de traçage des cas positifs sur leurs téléphones portables (seulement 3,5 millions par rapport aux 23 millions d'utilisateurs attendus). En Grande-Bretagne, le gouvernement a abandonné son projet d'application de traçage des malades, au profit d'un autre modèle sans qu'aucun calendrier ne soit donné. La semaine dernière, la Norvège a même suspendu sa propre solution, Smittestop, qui avait été critiquée pour être trop intrusive. Hors d'Europe, l'application "TraceTogether" lancée dès le mois de mars à Singapour avait connu un succès mitigé et n'avait pas empêché le gouvernement de prendre des mesures de confinement. (Belga)