France: Glenn Viel, élu chef cuisinier de l'année par ses pairs

(Belga) Glenn Viel, 40 ans, chef du restaurant triplement étoilé "L'Oustau de Baumanière", en Provence (sud-est), a été élu "chef de l'année 2020" par ses pairs, ont annoncé lundi les organisateurs de cette prestigieuse compétition française.

Tous les chefs référencés dans le Guide Michelin ont voté pour élire les meilleurs de la profession lors de cette 34e édition des Trophées du magazine Le Chef, seule élection des professionnels de la gastronomie française par leurs pairs. Né en janvier 1980 dans une famille de militaires, son aventure à Baumanière a démarré en 2015 quand Jean-André Charial, qui en était le chef et propriétaire, l'a appelé pour redonner vie à ce restaurant mythique, niché au pied des falaises des Baux-de-Provence. Dès son arrivée, Glenn Viel a mis en place une cuisine éco-responsable avec le développement d'un potager bio, de ruches ainsi qu'une ferme pédagogique. En janvier 2020, il décroche sa troisième étoile et se fait aussi distinguer au titre de la "gastronomie durable", lancée pour la première fois par le prestigieux guide pour récompenser les restaurants ayant une démarche éco-responsable. Côté pâtisserie, c'est Brandon Dehan du même restaurant qui est distingué. Originaire de Noyon (région parisienne), il avait été désigné jeune chef pâtissier de l'année en 2019 par le guide Gault et Millau. Marine Delaporte du restaurant "Yam'Tcha" à Paris, et Thomas Lorival du "Clos des Sens" à Annecy (Est) ont tous deux été distingués dans la catégorie sommelier. (Belga)