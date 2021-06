Il tire sur deux clients partis sans payer: un restaurateur de l'Isère écroué

Un restaurateur de 55 ans suspecté d'avoir tiré au fusil de chasse dimanche en Isère sur deux clients partis sans payer leurs consommations a été mis en examen mercredi pour "double tentative d'assassinat" et écroué, a-t-on appris auprès du parquet de Grenoble.

Le quinquagénaire aurait ouvert le feu dimanche soir sur deux amis qui étaient en train de quitter son établissement de Roussillon, au sud de Vienne, sans payer leurs deux consommations de bière.



Selon le Dauphiné Libéré, qui a révélé l'information, un différend aurait éclaté peu avant la fermeture de l'établissement entre le restaurateur et ses deux clients.



Le litige se serait prolongé jusque sur un terrain situé à proximité du restaurant, où le gérant aurait alors fait usage de son arme.



Son tir a gravement atteint l'un des deux amis au bras gauche et plus légèrement le second. Âgée de 34 ans, la victime la plus lourdement touchée a été transportée à l'hôpital Lyon-Sud.



L'auteur présumé des faits s'est présenté lundi aux enquêteurs de la brigade de recherches de Vienne, où il a expliqué avoir tiré en l'air.



Mais l'exploitation des caméras de vidéosurveillance ont permis d'établir qu'il a "ouvert le feu en direction de la victime", a expliqué au quotidien régional la procureure de la République de Vienne, Audrey Quey.



Le parquet de Grenoble, compétent en matière criminelle, a ouvert une information judiciaire après que son homologue de Vienne se soit dessaisi.