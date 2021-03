France: ils demandent une scie à leur voisin pour "faire disparaître un corps"

Un homme a été mis en examen pour meurtre et un second pour complicité, mardi en Isère, après le signalement d'un voisin auquel ils avaient demandé une scie pour faire disparaître le corps de la victime.



Dimanche soir à la Tour-du-Pin, un homme "a eu une sollicitation quelque peu surprenante: ses voisins lui ont demandé une scie pour un corps à faire disparaître", a raconté à l'AFP Dietlind Baudoin, procureure de la République à Bourgoin-Jallieu, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.



La victime, "peu ou prou SDF", était alors hébergée par le locataire de l'appartement, a ajouté la magistrate qui a ouvert une enquête en flagrance pour meurtre, confiée à la brigade des recherches de la Tour-du-Pin.



Ce locataire et un ami présent ce soir-là ont été placés en garde à vue par les gendarmes dimanche soir et l'affaire a depuis été transmise au pôle de l'instruction de Grenoble, où une information judiciaire a été ouverte mardi.



Le premier suspect, âgé de 34 ans, a été mis en examen du chef de meurtre et incarcéré, selon le procureur de la République à Grenoble, Éric Vaillant.



Le second, âgé de 50 ans, a été mis en examen du chef de complicité de meurtre et placé sous contrôle judiciaire, assorti de plusieurs interdictions et obligations. Le parquet souhaitait son incarcération et a fait appel.



Selon le Dauphiné Libéré, les trois hommes avaient bu et s'étaient disputés samedi soir, la victime, âgée de 54 ans, ayant reçu de nombreux coups de couteau. C'est en cherchant à se débarrasser du corps, retrouvé emballé dans du film plastique selon le journal, que les deux suspects ont toqué à la porte du voisin dimanche vers 22H00.