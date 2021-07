France/Incendie de forêt dans l'Aude : 200 hectares détruits et 170 personnes évacuées

(Belga) Un incendie de forêt à quelques kilomètres de Narbonne (France) a détruit quelque 200 hectares samedi et entraîné l'évacuation d'environ 170 personnes, a indiqué à l'AFP le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).

Cet incendie "de pinède et garrigue" dans le massif de la Clape, entre Gruissan et Narbonne-Plage, n'était pas encore circonscrit samedi soir. D'importants moyens ont été déployés pour lutter contre le feu, a précisé le Codis. Quelque 140 personnes qui se trouvaient dans un camping ont été évacuées, ainsi qu'une trentaine de personnes résidant dans des habitations. Ces habitations ont pu être préservées. Quelque 300 sapeurs pompiers ont été mobilisés, ainsi que neuf avions (six Canadair et trois Dash) et deux hélicoptères. (Belga)