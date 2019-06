Afflux d'hommages en mémoire de Zdar de Cassius, notamment sur France Inter

France Inter, qui avait programmé le duo Cassius vendredi soir pour son émission spéciale Fête de la musique à l'Olympia, a prévu de diffuser à la place un hommage à Philippe Cerboneschi, dit Zdar, mort mercredi soir, ainsi que des titres live du duo électro.

La soirée, présentée par Rebecca Manzoni et Didier Varrod, s'ouvrira à 20 heures par un hommage à ce pionnier de la French Touch accompagné d'un medley de ses compositions.

A la fin des concerts, vers minuit, la station rediffusera une sélection de titres de Cassius enregistrés en live.

France Inter avait programmé le duo, dont le cinquième album "Dreems" est sorti ce vendredi, aux côtés des artistes Lomepal, Balthazar, Jungle, Jeanne Added et Clara Luciani, pour sa soirée spéciale fête de la musique à l'Olympia retransmise en direct.

Philippe Zdar, grande figure de la "French Touch", est décédé accidentellement à 52 ans, provoquant une vive émotion dans le milieu de la musique.

Vendredi, son épouse Dyane de Serigny est sortie de son silence, dans un communiqué transmis à l'AFP, où elle évoque sa peine et celle des trois enfants de l'artiste: Angelica, James et Pénélope. "Ils ont perdu un pilier, l’être lumineux et merveilleux qui les a aimés, chéris, protégés. L’amour qui les lie est plus fort que la mort: il est éternel", dit-elle.

La date des obsèques de Zdar n'est pas encore connue, mais les hommages ne cessent d'affluer. C'est par un carré noir mis en ligne sur les réseaux sociaux que nombre de ses proches et artistes (Aure Atika, son ancienne compagne et mère de sa fille Angelica, Marion Cotillard, Sinclair, le groupe Phoenix...) ont fait part de leur vive émotion.

"L'être humain, l'artiste, l'ami le plus solaire, intense et doué que j'aie eu la chance d'avoir au cœur de ma vie... Je perds un frère, un ami si cher ...", a de son coté salué le chanteur -M- (Matthieu Chedid) sur Twitter.

"Philippe Zdar le KING des kings - le DIEU de la vie - le mec le plus cool de la terre - le puits d’amour.. J’ai le coeur foudroyé", a tweeté Quentin Dupieux, aka Monsieur Oizo, réalisateur ("Le daim") et figure de l'électro qui partageait avec Cassius le même label Ed Banger, fondé par Pedro Winter.

Ce dernier a rédigé un long message sur Instagram, évoquant de nombreux souvenirs. "Je pleure tout en écrivant ce message, mais ça fait du bien de réaliser la chance que j'ai eu de te connaître", dit-il de celui qu'il a rencontré en 1995 dans le studio d'une radio et dont il deviendra le manager en 2002.

Plusieurs radios ont également rendu hommage à Zdar en diffusant des playlists de ses compositions, comme Radio Nova, Fip ou encore la britannique BBC Radio 6.