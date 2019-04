France: ivre mort, un routier belge avait arrêté son poids lourd au milieu de la route pour dormir

Un chauffeur de convoi exceptionnel belge a été retrouvé, dans la nuit de jeudi à vendredi, ivre-mort et endormi au milieu d'une route d'Illois (Normandie). L'homme a été placé en cellule de dégrisement et avait un taux de 1,38g par litre de sang huit heures après les faits, rapporte vendredi le site Infonormandie.

Lorsque les gendarmes sont arrivés sur les lieux jeudi vers 23h45, ils ont constaté le présence d'un poids-lourd arrêté au milieu d'une route. La porte de la cabine était ouverte et le moteur tournait. Le chauffeur, un Belge, était ivre-mort et dormait dans sa cabine. L'homme a insulté les forces de l'ordre et a refusé de souffler dans l'éthylotest. Il a été conduit en cellule de dégrisement et mis en garde à vue.