France: l'accès au Mont-Blanc désormais strictement encadré

(Belga) Les alpinistes voulant escalader le Mont-Blanc -le plus haut sommet français- par la voie normale ne pourront désormais plus le faire sans une réservation dans un des refuges de l'itinéraire, selon un arrêté signé vendredi par les autorités régionales.

Le Mont-Blanc attire chaque année près de 25.000 alpinistes, entraînant "des phénomènes de surfréquentation des refuges, des problèmes de sécurité des pratiquants, et ponctuellement des incivilités et des atteintes à l'ordre public", avait constaté la préfecture de Haute-Savoie (est) début avril. Comme cette ascension par la voie normale "implique, pour une grande majorité d'ascensionnistes, au moins une nuit de repos sur l'itinéraire", le préfet, Pierre Lambert, a décidé d'encadrer très strictement cet hébergement. Il a fait remarquer que la "surfréquentation des hébergements" ont entraîné des risques "sanitaires" et de sécurité, allant jusqu'à des menaces physiques contre un gardien de refuge. A partir de samedi et jusqu'au 29 septembre, les alpinistes ne pourront plus accéder à l'itinéraire sans détenir une réservation à l'un de ses refuges. (Belga)