France: l'ancien président Giscard d'Estaing hospitalisé

(Belga) L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing est hospitalisé depuis dimanche soir au CHU Trousseau de Tours, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Âgé de 94 ans, M. Giscard d'Estaing, qui séjournait dans sa propriété d'Authon (Loir-et-Cher), a été admis dans "le service de cardiologie" de l'hôpital de Tours, a indiqué à l'AFP son entourage. De son côté, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher Nicolas Perruchot a assuré à l'AFP qu'au moment de sa prise en charge, dimanche soir, "il n'y avait pas de critère de gravité". "Il a été évacué en hélicoptère, mais je crois que c'est la procédure habituelle quand on est un ancien président de la République", a-t-il ajouté, en précisant avait eu "des nouvelles rassurantes en début d'après-midi" lundi. Selon son entourage, l'ancien Président aurait eu une "insuffisance cardiaque". De même source, VGE "est très fatigué mais il va mieux qu'hier et que ce matin". Selon ses proches, l'ancien chef de l'Etat (1974-1981) parvient toutefois à parler. Son épouse Anne-Aymone l'a vu lundi et retournera le voir mardi. (Belga)