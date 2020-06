France: l'application de traçage StopCovid a passé le cap du million d'utilisateurs

(Belga) Lancée mardi soir, l'application française de traçage de contacts contre le coronavirus StopCovid "a passé le cap du million d'utilisateurs", a indiqué samedi matin le secrétaire d'État au numérique Cédric O sur RMC.

Ce chiffre correspond à des "activations" de l'application, et non à de simples téléchargements, a précisé le secrétariat d'État au numérique. La barre a été franchie "à 07h30 ce matin". L'efficacité de l'application pour smartphone dépend du nombre de personnes qui l'utilisent, même si le gouvernement français estime qu'elle est utile "dès les premiers téléchargements". "Nous n'avons pas d'objectif précis" en termes de nombre d'utilisateurs, a affirmé Cédric O samedi matin. Mais l'application est "particulièrement utile" pour les personnes vivant en milieu urbain, "qui prennent les transports en commun et vont dans les bars et restaurants", a-t-il souligné. StopCovid permet à ses utilisateurs d'être prévenus s'ils ont croisé dans les deux semaines précédentes un autre utilisateur contaminé par le coronavirus. L'alerte est déclenchée si les smartphones des deux personnes se sont croisés à moins d'un mètre pendant plus de 15 minutes. L'application est très critiquée par ceux qui craignent qu'elle ouvre la porte à une société de surveillance puisqu'elle consiste à garder une trace des autres utilisateurs croisés sur les deux dernières semaines. Le gouvernement souligne de son côté que l'application ne gère pas des identifiants en clair, mais des pseudonymes qui changent régulièrement. Le gouvernement français a choisi de confier la conception de l'application à des acteurs français sous la maîtrise d'oeuvre de l'institut national de recherche en informatique Inria. Il a refusé notamment d'utiliser la plateforme personnalisable proposée par les géants américains Google et Apple, au risque selon certains observateurs d'arriver à un produit peu fiable techniquement. Lancée mardi, l'application était toujours en tête des téléchargements d'application vendredi soir en France, selon la société spécialisée AppAnnie.