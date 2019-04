France: la garde à vue de Pierre Palmade levée sans charge retenue

(Belga) L'humoriste Pierre Palmade, placé en garde à vue jeudi matin à Paris dans une enquête ouverte notamment pour viol, a été remis en liberté en début de soirée, sans charge retenue contre lui pour ce chef, a-t-on appris auprès du parquet de Paris et de son avocate.

Selon le parquet de Paris, l'enquête, qui vise aussi un autre homme placé en garde à vue jeudi matin, n'est toutefois pas clôturée. La garde à vue de cet homme est toujours en cours, a précisé le parquet. Cet homme qui accusait Pierre Palmade de viol l'a finalement "mis hors de cause", a indiqué une source proche du dossier. "La personne qui avait porté plainte a très rapidement reconnu avoir menti", a pour sa part indiqué jeudi soir à l'AFP Me Sabine Kuster, avocate du comédien. "Aucune confrontation n'a même été nécessaire", a-t-elle ajouté. Une enquête de flagrance a été ouverte dans la matinée des chefs de "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui", et confiée au 1er district de police judiciaire, selon le parquet. L'humoriste "a appelé la police jeudi matin car son appartement avait été mis sens dessus dessous par la deuxième personne et quand les policiers sont arrivés, cette dernière a justifié ces dégradations en disant qu'elle avait été violée", avait expliqué un peu plus tôt dans la journée une source proche du dossier. Cette affaire intervient alors que le comédien de 51 ans s'apprête à reformer fin avril à Paris sa troupe de café-théâtre, créée en 2005 et dissoute en 2017. (Belga)