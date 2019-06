France: la police tire sur un homme armé d'un sabre en Seine-Saint-Denis

(Belga) Un homme armé d'un sabre qui "sortait a priori" d'un hôpital psychiatrique à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, France) a été blessé par balles mardi par la police, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

L'homme, "a priori sortant" de l'hôpital psychiatrique sans que l'on sache pour l'heure s'il y était hospitalisé, a été repéré par une patrouille de police vers 18H30, a dit cette source à l'AFP, confirmant des informations de presse. "Les policiers, d'après leurs déclarations, lui ont demandé de lâcher son sabre", a-t-elle ajouté. "A cet instant, il aurait dégainé, agité son arme et se serait dirigé vers eux". Un policier a alors tiré touchant "trois fois" l'homme, qui se trouvait mardi soir en état d'urgence absolue. Il a aussi touché "une fois un de ses collègues". L'enquête, ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a été confiée à la police judiciaire, a indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny. Le préfet de police de Paris a réagi mardi soir sur Twitter en félicitant "les policiers intervenus avec détermination et sang froid afin d'interpeller un individu menaçant muni d'un sabre". "Nos pensées les plus chaleureuses se tournent vers ce policier blessé dans l'exercice de sa mission", a-t-il ajouté. Mardi après-midi, à Paris, des policiers ont également fait feu sur un homme qui les avait menacés avec un couteau. Il a été blessé au bras. La piste terroriste a été écartée. (Belga)