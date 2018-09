France: la popularité de Macron en chute libre (-12)

(Belga) La popularité du président français Emmanuel Macron a dégringolé de 12 points durant l'été, selon un sondage Odoxa diffusé mardi.

Sept Français sur dix (71%, +12) ont désormais une opinion négative du chef de l'Etat, qui bat son record d'impopularité dans ce baromètre avec 29% seulement des personnes interrogées qui le considèrent comme un "bon président". Emmanuel Macron cède du terrain auprès de tous les secteurs de l'opinion, à l'issue d'une rentrée marquée par la défection de deux ministres les plus populaires (Nicolas Hulot et Laura Flessel), selon cette enquête pour les médias L'Express, France Inter et la Presse régionale. Le Premier ministre français Edouard Philippe perd pour sa part 5 points à 35% par rapport à une précédente enquête réalisée fin juin, et 64% (+5) des personnes interrogées ont une opinion négative de lui. Enquête réalisée en ligne les 5 et 6 septembre auprès de 1.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. (Belga)