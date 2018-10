France: la veuve de Johnny Hallyday "essaie" de négocier avec les enfants du chanteur

(Belga) La veuve de Johnny Hallyday, engagée dans une bataille judiciaire autour du testament américain du chanteur, qui déshérite à son profit ses enfants, Laura Smet et David Hallyday, "essaie" de négocier avec eux, mais "c'est compliqué", a-t-elle dit vendredi sur la chaîne TF1.

"On essaie. C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont orchestrées. Il y a beaucoup de haine, de mépris, d'humiliation, des mensonges qui vous font mal. C'est difficile à entendre, c'est difficile de subir ça", a déclaré Laeticia Hallyday au journal de 20H, lors de sa première interview depuis la sortie vendredi matin du disque posthume de Johnny Hallyday, "Mon pays c'est l'amour". Interrogée sur les concessions qu'elle était prête à faire dans cette bataille, Laeticia a répondu: "Beaucoup de choses, mais je pense que ce sont des choses intimes. Je n'ai pas trop envie d'en parler ce soir". "Mon pays c'est l'amour", l'album posthume de Johnny Hallyday s'est vendu vendredi à 300.000 exemplaires physiques (CD et vinyles), un chiffre hors normes pour le marché français pour un premier jour de commercialisation, a annoncé la maison de disque Warner Music France. "Ce n'est pas un album comme les autres", a souligné Laeticia. "C'est un album qui a été réalisé dans la douleur, dans le combat contre cette maladie. C'était l'album de la résilience, du courage, de la détermination à vouloir dire quelque chose, vouloir parler de sa liberté de pensée, de sa fureur de vivre et puis d'amour", a-t-elle décrit. (Belga)