France: le cadavre d'un homme découvert, son fils de 17 ans avoue le meurtre

Le cadavre d'un homme avec une plaie à la tête a été retrouvé dimanche soir dans son appartement à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et son fils de 17 ans, placé en garde à vue dans la nuit, a reconnu le meurtre, a-t-on appris lundi de source policière. Les faits se sont déroulés dimanche vers 20h40 dans cette ville de la banlieue sud de Paris. Une femme ne peut regagner son logement car son concubin ne répond plus à ses appels. Elle appelle alors les pompiers qui entrent en forçant une fenêtre, détaille cette même source. C'est là qu'ils découvrent le cadavre de son concubin avec une plaie saignante à la tête. Parallèlement peu avant 20h, le fils du défunt, âgé de 17 ans, envoie un message d'adieu à un professeur, qui alerte les policiers. L'adolescent a été retrouvé à 00h45 dans le IVe arrondissement de la capitale avec un couteau. Il a été placé en garde à vue dans la foulée et a avoué le meurtre de son père, a précisé la source.



L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.