France: un enfant de 6 ans porté disparu a été retrouvé mort dans un lac

Le corps de l'enfant de six ans disparu depuis lundi après-midi a été découvert sans vie dans le lac de Château-la-Vallière (Indre-et-Loire), a indiqué mardi le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin.



Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire, a précisé le magistrat, ajoutant que, "selon les premiers éléments de l'enquête, le décès est compatible avec la noyade".



Le corps a été transporté à l'Institut médico-légal de Tours, où une autopsie est prévue mercredi.



"De nombreuses auditions sont en cours pour déterminer les faits", a dit M. Dulin. Les personnes entendues ne sont pas placées en garde à vue, selon le parquet.



L'enfant, qui était placé dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental d'Indre-et-Loire, avait pris part à une sortie en groupe avec d'autres enfants, âgés de six à 14 ans, lundi après-midi au Lac du Val joyeux.



Vers 18H00, "l'enfant a échappé à la vigilance des éducateurs", a expliqué le procureur.



Son corps a été retrouvé dans le lac en fin de matinée mardi par les plongeurs de la brigade fluviale de la gendarmerie nationale.



De nombreux moyens avec équipes terrestres, cynophiles, plongeurs et un hélicoptère avaient été déployés.