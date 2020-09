France: le corps sans vie de Victorine a été retrouvé

Victorine, une jeune fille de 18 ans avait disparu samedi soir à Villefontaine (Isère). Elle a été retrouvée, décédée, ce lundi, a annoncé le journal Dauphiné Libéré sur son site internet.

Cette disparition était jugé "inquiétante" et avait entraîné l'ouverture immédiate d'une enquête. "Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte samedi soir par le parquet, après que les parents sont venus signaler la disparition de leur fille aux gendarmes" à 21h30, avait indiqué à l'AFP la procureure Audrey Quey.



Bien que Victorine soit majeure, son absence a immédiatement inquiété car d'après les derniers éléments de conversation avec ses proches, "elle rentrait chez elle, il n'y avait pas de malaise, elle n'avait pas eu de problème dans sa journée. Ça ne ressemble pas à une fugue", soulignait la magistrate. "Toutes les hypothèses, de la plus rassurante à la moins rassurante, sont envisagées et je n'exclus aucune hypothèse", avait-elle ajouté.



Les gendarmes de la section de recherches de Grenoble étaient chargés de la direction de l'enquête et travaillent en co-saisine avec leurs collègues de la brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu. Une battue avait rassemblé dimanche de nombreux volontaires.



De gros moyens avaient été engagés avec hélicoptère, gendarmes au sol et un chien Saint-Hubert spécialisé dans la recherche de personnes. Les points d'eau (étangs, ruisseaux) sont passés au crible par des plongeurs depuis dimanche.



Plusieurs dizaines de gendarmes étaient de nouveau sur le terrain lundi et la procureure avait instamment demandé de "les laisser travailler et polluer le moins possible les lieux d'investigation".



Parallèlement, des investigations techniques étaient menées sur la téléphonie, les bandes de vidéosurveillance sont exploitées et les enquêteurs procèdent à de nombreuses auditions. Un appel à témoins va être diffusé bientôt.



La soeur aînée de la jeune disparue en avait déjà lancé un dimanche sur les réseaux sociaux, partagé plus de 47.000 fois, postant des photos de sa soeur et décrivant sa tenue samedi (jean, sweat-shirt rose, baskets). Précisant la localisation de son dernier appel à 19H00, non loin du domicile familial, elle assure qu'il "ne s'agit pas d'une fugue, ce n'est absolument pas son genre".



De son côté, le maire de Villefontaine, Patrick Nicole-Williams, a apporté son soutien à la famille, tandis que la police municipale mettait ses moyens à la disposition des enquêteurs.