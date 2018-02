France: le ministre Gérald Darmanin entendu dans une enquête pour viol

(Belga) Le ministre français de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol, a été entendu lundi par les enquêteurs dans le cadre d'une "audition libre", a-t-on appris de source judiciaire.

Le parquet de Paris a rouvert le 22 janvier une enquête préliminaire visant M. Darmanin pour des faits présumés datant de 2009, que l'intéressé conteste catégoriquement. L'enquête avait été initialement ouverte après une plainte déposée en juin 2017 puis classée sans suite car la plaignante avait refusé de répondre aux convocations des enquêteurs. Les investigations avaient été relancées après l'envoi d'un nouveau courrier par la plaignante au parquet de Paris courant janvier. Cette femme de 46 ans, Sophie Patterson Spatz, avait ensuite été entendue le 25 janvier. Selon le journal Le Monde, Mme Patterson Spatz s'était adressée en 2009 à M. Darmanin, qui travaillait alors au service des affaires juridiques du parti de droite UMP, pour tenter de faire annuler une condamnation prononcée à son encontre en 2004 pour des faits de chantage et d'appels malveillants contre un de ses anciens compagnons. D'après le quotidien, M. Darmanin, aujourd'hui âgé de 35 ans, lui aurait fait miroiter son appui auprès de la Chancellerie en échange de faveurs sexuelles. Dans le sillage de l'onde de choc mondiale provoquée par l'affaire Weinstein aux Etats-Unis, c'est le ministre français lui-même qui avait révélé cette affaire mi-janvier. Il avait affirmé avoir été l'objet d'accusations "d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol" et avoir déposé une plainte en dénonciation calomnieuse. Malgré une pétition lancée pour demander sa démission, M. Darmanin a reçu le soutien du Premier ministre Edouard Philippe. Un autre poids lourd du gouvernement, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, a été mis en cause la semaine dernière dans un article du magazine l'Ebdo pour des violences sexuelles. Le ministre a décidé de porter plainte en diffamation contre ce journal, ont annoncé lundi ses avocats. Les auteurs de l'article faisaient notamment état d'une plainte pour viol déposée en 2008 contre l'ancien animateur de télévision concernant des allégations remontant à 1997. Une plainte classée sans suite, les faits étant prescrits. (Belga)