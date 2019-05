France: Le preneur d'otages à Blagnac a été "interpellé"

(Belga) Le preneur d'otage a été interpellé "en douceur" un peu avant minuit mardi à Blagnac près de Toulouse, signalent les médias français. Le ministre de l'Intérieur français Christophe Castaner a confirmé l'interpellation.

L'adolescent de 17 ans, qui avait pris quatre femmes en otage auparavant, est sorti du bureau de tabac PMU pour parlementer avec les forces de l'ordre a alors été maîtrisé sans opposer de résistance. "Le mis en cause a été interpellé", indiqué M. Castaner sur Twitter qui a expirmé sa reconnaissance et gratitude aux forces de l'ordre "pour leur sang-froid et leur professionnalisme". (Belga)