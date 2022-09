France: le quotidien Libération renfloué par le milliardaire tchèque Kretinsky

Le milliardaire tchèque et patron du groupe de presse français CMI (Elle, Marianne, etc.), Daniel Kretinsky, a volé au secours du quotidien Libération, le renflouant à hauteur de 15 millions d'euros jusqu'à son retour à l'équilibre attendu en 2026.

L'homme d'affaires, déjà présent au capital du quotidien Le Monde, va prêter 14 millions d'euros au titre pour garantir son financement pendant quatre ans, selon un communiqué de la société Presse indépendante (PI), son propriétaire.

En parallèle, l'industriel s'est engagé à soutenir, via sa fondation, le "Fonds de dotation pour une presse indépendante" (FDPI, actionnaire majoritaire de Presse indépendante), auquel le groupe Altice a cédé Libé il y a deux ans.

Un soutien qui prendra "la forme d'une donation d'un million d'euros et d'une représentation au conseil d'administration du Fonds", selon un message interne du directeur général de Libération, Denis Olivennes.

Le prêt, octroyé par CMI, doit permettre de couvrir les pertes du titre, déficitaire malgré une forte croissance de ses ventes, tout en préservant son "indépendance" sous la main du FDPI, selon le communiqué, qui ne précise pas ce qui arriverait en cas de défaut de paiement dans 4 ans.

Le FDPI "se réjouit de l'arrivée à ses côtés" d'un "nouveau partenaire de qualité", y voyant "un gage de confiance dans l'avenir du journal", d'après le communiqué.

Egalement cité, M. Kretinsky se dit "heureux de participer ainsi à la pérennisation d'un journal indépendant et indispensable au débat démocratique".

Le retour à l'équilibre prévu à son arrivée en 2020 avait été repoussé de 2023 à 2026, en raison d'un développement plus lent qu'attendu de la publicité, aggravé par la pandémie, du "niveau de départs en clause de cession plus élevé que prévu" ou d'investissements importants comme l'augmentation des effectifs de 10%.

Le quotidien, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 10% en 2021, à 31,5 millions d'euros, a par ailleurs réduit ses pertes d'exploitation à 7,9 millions, contre 12,3 millions en 2020.

Depuis 2018, le magnat tchèque, déjà à la tête d'un petit empire médiatique dans son pays et d'un puissant groupe énergétique, a racheté les magazines du groupe Lagardère Active (dont l'emblématique Elle), l'hebdomadaire Marianne, 49% des parts de Matthieu Pigasse dans Le Monde et plus de 5% du groupe TF1.