France: les Champs-Élysées seront transformés en "jardin extraordinaire"

(Belga) L'avenue la plus célèbre de Paris, les Champs-Élysées, va bénéficier d'une cure de jouvence verte pour se transformer en "jardin extraordinaire" avant les Jeux olympiques de 2024, a annoncé la maire de la capitale française Anne Hidalgo.

"Pour les Champs-Elysées, nous allons refaire la place de la Concorde avant les Jeux olympiques, puis la totalité de l'avenue ensuite", pour créer un "jardin extraordinaire", a déclaré dimanche la maire socialiste, dans le Journal du Dimanche. Cette prise de position est la concrétisation d'un projet lancé à l'été 2018 par le "Comité Champs-Élysées", qui réunit les acteurs culturels et économiques de l'avenue (musées, théâtres, cinémas, foncières, enseignes et commerces indépendants). Ce plan s'inscrit dans la continuité des efforts d'Anne Hidalgo pour créer de nouveaux espaces verts dans la capitale française densément peuplée, dont les élégantes places et les boulevards bordés d'arbres sont souvent envahis de véhicules. La maire est notamment à l'origine de la construction de nouvelles infrastructures pour vélos et scooters électriques. "Le Comité s'est lancé le défi de réenchanter les Champs-Élysées en s'appuyant sur un constat partagé: l'avenue mythique a perdu de sa splendeur au cours des 30 dernières années. Elle a été progressivement délaissée par les Parisiens", a constaté l'association de promotion de l'avenue éponyme. L'avenue a été aménagée pour la première fois en 1670 mais a été réaménagée par le baron Haussmann, l'architecte responsable de la transformation de Paris sous Napoléon III, au milieu du XIXe siècle. Elle a souvent été le théâtre des moments forts de l'histoire de France, accueillant célébrations, commémorations et manifestations. La maire a également confirmé la poursuite du "projet Trocadéro-tour Eiffel" après 2024 qui, avec le Champ-de-Mars, sera un autre "parc extraordinaire au coeur de Paris". En 2019, l'architecte paysagiste américaine Kathryn Gustafson a été chargée de réaménager la zone autour de la tour Eiffel, en transformant les routes en pelouses et arbres. Le Covid-19 a fragilisé de nombreux secteurs de l'économie française. Parmi les événements qui en subissent l'impact, les Jeux olympiques de Paris 2024. Ses organisateurs vont devoir trouver des pistes pour faire face aux conséquences budgétaires de la crise sanitaire, alors que le modèle apparaît soudain fragile avec le report des JO de Tokyo. (Belga)