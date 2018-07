France: les coffee shops dans le viseur des autorités

(Belga) Plusieurs inculpations, des boutiques fermées... les coffee shops vendant un dérivé du cannabis, qui se sont multipliés en France à la faveur d'un flou juridique, sont désormais dans le viseur des autorités.

A Paris, quatre gérants de magasins vendant des produits à base de cannabidiol (CBD) ont été inculpés pour "transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi de stupéfiants", ainsi que pour "provocation à l'usage de stupéfiants", a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Fin juin, trois gérants d'établissements parisiens avaient déjà été inculpés. Les locaux avaient été fermés et placés sous scellés. A Bordeaux, un coffee shop a baissé le rideau mercredi à peine 48 heures après avoir ouvert dans un quartier étudiant et populaire du centre-ville. Son gérant a lui aussi été inculpé. Son avocat, Me Julien Plouton, a déploré que son client soit "traité comme un trafiquant de drogue". Selon l'avocat, cet établissement devrait rouvrir dans quelques jours, le temps de faire "un tri dans les produits". Les "coffee shops" français profitent d'un flou juridique qui autorise le CBD dès lors que la teneur en THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), composant du cannabis ayant un effet psychotrope, n'excède pas 0,2%. Selon le parquet, cette autorisation découle d'un arrêté du 22 août 1990 qui ne permet cependant la vente du CBD que sous la forme de "fibres ou graines". Crème, tisanes, cookies... Ces boutiques proposent toute une variété de produits dérivés. Pourtant, une note publiée le 11 juin par la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) rappelle que si le cannabidiol (ou chanvre) n'est pas illicite, le THC est un stupéfiant interdit. Mi-juin, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a averti que ses services allaient clarifier la "zone grise du droit". A la question "auront-ils fermé dans quelques mois", elle a répondu : "Je pense qu'ils auront fermé". Comptant 700.000 fumeurs de cannabis quotidiens selon des chiffres officiels, la France figure parmi les pays les plus grands consommateurs de cannabis en Europe. Selon un sondage, 51% des Français sont en faveur d'une légalisation limitée, suivant ainsi une tendance à l'assouplissement des interdictions dans le monde. Le Parlement canadien a tout récemment approuvé la légalisation du cannabis, faisant de ce pays le premier pays du G7 à autoriser la pleine consommation et production du cannabis. (Belga)