France: les douaniers poursuivent une "grève du zèle"

(Belga) Les douaniers français ont rejeté mercredi un coup de pouce du gouvernement de 14 millions d'euros, proposé pour qu'ils mettent fin à une "grève du zèle" attisée par la perspective du Brexit.

Depuis dix jours, les agents des douanes renforcent les contrôles aux frontières, entraînant des temps d'attente importants, afin de protester contre leurs conditions de travail. Dans les revendications les plus partagées parmi les quelque 17.000 douaniers figurent l'augmentation d'une allocation complémentaire leur étant versée, une hausse des effectifs et l'octroi de moyens supplémentaires pour faire face à l'incertitude du Brexit. Leurs syndicats ont rejeté mercredi l'enveloppe budgétaire élargie: les propositions du gouvernement ne sont "pas suffisantes par rapport aux demandes des agents", a déclaré Jean-Marc Jame, le secrétaire national de la CFDT-Douanes, le premier syndicat dans cette administration. "Le montant a bloqué: 14 millions, quand on divise par le nombre d'agents, il ne reste pas beaucoup", a souligné Vincent Thomazo, le secrétaire général d'Unsa-Douanes. Selon l'Unsa, un autre sujet important et "bloquant", l'indemnisation des heures de nuit, n'a pas été mis sur la table. Seule la CGC-Douanes a estimé que les réponses apportées par le ministère des Finances étaient "satisfaisantes dans la mesure où il s'agit d'améliorations indemnitaires pérennes". Le mouvement des douaniers provoquait toujours mercredi après-midi l'augmentation du temps d'attente des véhicules à destination de l'Angleterre, avec une dizaine de kilomètres de file de poids lourds sur l'autoroute A16 menant au tunnel sous la Manche, selon la préfecture. Les autorités ont mis en place trois zones de stockage et des déviations pour les camions, sur l'A16 et l'A26, pour tenter de réguler le trafic. (Belga)