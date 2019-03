France: les pompiers trouvent trois corps sans vie dans un appartement à Cherbourg, un homicide suspecté

Trois personnes, dont deux enfants, sont décédées samedi à Cherbourg dans un appartement où les pompiers intervenaient pour un feu, a-t-on appris dimanche auprès du procureur qui privilégie la piste du "drame familial".

A leur arrivée, les pompiers ont découvert "trois enfants, blessés par arme blanche et ayant perdu connaissance", et, "dans la pièce où s'est déclaré le feu, un corps calciné", a expliqué à l'AFP le procureur Yves Le Clair.



Extraits de l'appartement, ces trois enfants d'une même fratrie, nés entre 2005 et 2012, ont été pris en charge dans le hall de l'immeuble par le Samu mais deux d'entre eux sont décédés sur place, a précisé le magistrat. La troisième, une fillette née en 2007, a été évacuée par hélicoptère sur Caen où elle a été opérée. Elle est dans un état "très grave mais stable", a-t-il dit.



Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée au SRPJ de Caen, la mère était absente au moment du drame. En état de choc, elle a été hospitalisée et n'a pu encore être entendue.



Le corps retrouvé dans l'appartement est "très dégradé et n'a pu encore être formellement identifié. Mais il pourrait s'agir du père", a indiqué M. Le Clair.



"L'hypothèse vers laquelle on s'oriente est celle du drame familial", a fait savoir le procureur.