France: les premières neiges sont arrivées en montagne (photos)

Le temps samedi sera globalement plus froid en France avec de la neige en montagne, selon les prévisions de Météo-France.

Près de la Manche, le temps restera instable avec des averses localement orageuses la majeure partie de la journée.



Au sud d'une ligne reliant Biarritz à Strasbourg, le temps restera très nuageux et pluvieux. Sur PACA, les pluies seront parfois orageuses et modérées.



Il neigera en montagne à partir de 700/800 m sur les Vosges, le Jura et le Massif-central, 1.000/1.200 m sur les Pyrénées et les Alpes du nord, vers 2.000/2.200 m sur les Alpes du sud. Sur les Pyrénées, on attend de 20 à 30 cm de neige à partir de 1.500 m d'altitude.



La Corse sera coupée en deux avec de bonnes averses orageuses sur l'Ouest et un ciel plutôt variable sur la face orientale de l'île.



Sur le reste du pays, le risque de pluie sera plus faible sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies.



Le vent de nord à nord-est sera sensible, faible à l'intérieur des terres, plus modéré près des côtes. Il accentuera la sensation de froid sur le pays.



Le matin, les minimales iront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 10 à 17 degrés près de la grande bleue.



L'après-midi, il fera 8 à 13 degrés sur la plupart des régions, encore 14 à 20 degrés sur les rivages méditerranéens et jusqu'à 24 à 25 degrés en Corse.