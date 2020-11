France/loi "sécurité globale": la presse doit pouvoir travailler "librement" (Commission)

La Commission européenne a rappelé lundi que les journalistes devaient pouvoir "faire leur travail librement et en toute sécurité", après le vote par les députés français d'un texte controversé pénalisant la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre.

"La Commission s'abstient de commenter des projets de loi, mais il va sans dire qu'en période de crise, il est plus important que jamais que les journalistes puissent faire leur travail librement et en toute sécurité", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'exécutif européen, Christian Wigand.

"Comme toujours, la Commission se réserve le droit d'examiner la législation finale afin de vérifier sa conformité avec le droit de l'UE", a-t-il ajouté.

La proposition de loi "Sécurité globale" en discussion au parlement en France, et notamment son article 24 voté vendredi qui entend pénaliser la diffusion malveillante de photographies de policiers lors de manifestations, soulève l'indignation des organisations de journalistes et des défenseurs des libertés publiques.

Dénoncée comme attentatoire à "la liberté d'expression" et à "l'Etat de droit", elle a suscité samedi des manifestations qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes en France.

"Nous suivons la situation de près", a indiqué le porte-parole de la Commission qui, en tant que gardienne des traités, veille au respect et à l'application du droit européen.

"Garantir la sécurité de tous ceux qui vivent en Europe est une priorité essentielle pour la Commission et nous travaillons main dans la main avec les États membres", a-t-il souligné.

"Lors de l'élaboration de leur législation en matière de sécurité, les États membres doivent respecter le principe de proportionnalité et trouver le juste équilibre entre la garantie de la sécurité publique et la protection des droits et des libertés des citoyens, y compris la liberté d'expression, la liberté des médias, la liberté d'association, le droit au respect de la vie privée et l'accès à l'information", a rappelé le porte-parole.