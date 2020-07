France: Lourdes rassemble des millions de fidèles pour "un premier e-pélerinage mondial"

(Belga) Confronté à l'annulation des pèlerinages à cause de la crise sanitaire, le sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées) a organisé jeudi le premier pèlerinage virtuel mondial, qui a rassemblé "une audience cumulée de 80 millions de téléspectateurs connectés".

Ce pèlerinage atypique, un marathon "live de 15h en 15 langues", a été organisé afin de "communier avec les pèlerins du monde entier" et de lancer un appel aux dons, selon le sanctuaire. Pour cette manifestation baptisée "Lourdes United", des célébrations et prières en cinq langues ont été retransmises par les télévisions catholiques et autres canaux de diffusion dans le monde entier, des Etats-Unis à l'Indonésie. Une émission spéciale de deux heures était également programmée dans l'après-midi, en direct de la Grotte où, selon la religion catholique, la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous en 1858. "Il y a une vraie communion entre les pèlerins", assure Olivier Ribadeau-Dumas, le recteur du sanctuaire. Cette journée, "jour anniversaire de la dernière apparition de la Vierge Marie à Lourdes, est l'occasion pour tous ceux qui sont loin de se retrouver ensemble, même si cela ne remplacera jamais le fait de venir en pèlerinage". Pendant le confinement, "on a bien vu que le sanctuaire, fermé au public, n'avait jamais eu autant de fréquentation mondiale par tous les autres moyens à disposition. On a compris qu'il fallait élargir ces moyens", explique Mathias Terrier, responsable de la communication. Parallèlement aux retransmissions, une équipe de chapelains a été chargée de dialoguer en différentes langues sur les réseaux sociaux, "avec des prêtres qui répondent aux intentions de prières mais aussi, par exemple, aux interrogations sur les possibilités de pèlerinage à Lourdes ou à des questions sur la foi", poursuit Mathias Terrier. Dans un communiqué de presse, le sanctuaire s'est félicité en soirée d'une "première édition réussie qui a donné de l'espérance à des millions de personnes qui vivent de l'esprit de Lourdes", et fait état d'"une audience cumulée de 80 millions de téléspectateurs". "Plus de 200.000 messages de soutien et d'intentions de prières ont été adressés", a ajouté le sanctuaire, sans préciser le montant des dons récoltés. "L'immense communauté mondiale de ce pèlerinage digital s'est unie durant toute la journée à la prière en direct de la Grotte, aux messes de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques", souligne encore le sanctuaire. Bien que rouvert depuis le 16 mai, après une fermeture historique de deux mois, le sanctuaire subit l'annulation de la quasi-totalité des pèlerinages organisés, nombreux en période estivale. Lourdes n'accueille plus désormais que des pèlerins individuels. Le "e-pèlerinage" était aussi l'occasion de lancer un appel aux dons, alors que le sanctuaire prévoit un déficit de huit millions d'euros en 2020. "C'est une saison quasi-blanche et nous prévoyons une perte d'exploitation très forte. Pour que nous puissions nous relever, accueillir des pèlerins et préparer l'avenir, nous avons besoin de la générosité de tous ceux qui aiment Lourdes", plaide Mgr Ribadeau-Dumas. "Le sanctuaire ne vit pratiquement exclusivement que grâce aux dons, et surtout aux dons sur place", précise Mathias Terrier. La situation est grave, et pas seulement pour le sanctuaire mais pour tout le bassin lourdais". (Belga)