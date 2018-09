France: Luhaka, symbole des violences policières, inculpé dans une affaire d'escroquerie

(Belga) Un jeune homme qui était devenu en France le symbole des violences policières l'an dernier, a été inculpé dans une affaire d'escroquerie, a-t-on appris mardi de sources concordantes, confirmant une information du Parisien.

Théo Luhaka, âgé d'une vingtaine d'années, a été inculpé le 31 juillet pour "abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée au préjudice d'un organisme chargé d'une mission de service public", a indiqué une source proche de l'enquête. L'enquête sur ces détournements a été ouverte mi-2016, soit plusieurs mois avant que Théo Luhaka ne soit grièvement blessé dans la zone anale par une matraque télescopique lors d'un contrôle de police, le 2 février 2017, à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Cette affaire avait suscité une énorme émotion en France. Le président socialiste François Hollande (2012-2017) s'était rendu à son chevet à l'hôpital. Quatre policiers ont été inculpés, dont l'un pour viol, dans cette affaire au retentissement national. La justice soupçonne l'existence d'une vaste fraude portant sur des centaines de milliers d'euros d'aides publiques, octroyées pour soutenir des contrats d'aide à l'insertion des jeunes particulièrement éloignés de l'emploi. Au coeur de cette affaire se trouve une association de médiation, "Aulnay Events", présidée par un frère aîné de Théo, Mickaël Luhaka. Ce dernier a déjà été inculpé en juin, pour "escroquerie en bande organisée, blanchiment, faux et usage de faux, travail dissimulé". "Des sommes d'argent ont transité sur le compte" de Théo, a dit à l'AFP une source proche de l'enquête. Selon cette source le jeune homme aurait perçu 50.000 euros environ. Théo "n'était pas en cause dans la gestion de ces associations. C'est une mise en examen mécanique, par ricochet, du simple fait qu'il a touché des sommes", a fait valoir son avocat Antoine Vey. Ces sommes correspondent à "un travail effectif", a-t-il ajouté. (Belga)