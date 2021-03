Marche blanche en mémoire d'Alisha, 14 ans, tuée par des camarades à Argenteuil: le discours POIGNANT de sa maman (vidéo)

Plus de 2.000 personnes ont participé dimanche à Argenteuil, dans le département français du Val-d'Oise, à une marche blanche en mémoire d'une adolescente de 14 ans, Alisha, morte noyée le 8 mars, après avoir été violemment frappée par deux camarades et jetée dans la Seine, a constaté une journaliste de l'AFP.

Ce dimanche une marche blanche a été organisée à la mémoire d'Alisha, un adolescente de 14 ans morte noyée après avoir été violemment frappée par deux camarades puis jetée dans la Seine encore consciente. Plus de 2.000 personnes y étaient présentes, une minute de silence a été réalisée pour l'adolescente.

Dimanche en début d'après-midi, de nombreux adolescents accompagnés pour certains de leurs parents se sont donnés rendez-vous devant l'établissement où étaient scolarisés Alisha et ses deux agresseurs, point de départ de la marche. Tour à tour, ils ont déposé des bouquet de fleurs et des petits mots devant la porte du lycée privé professionnel Cognacq-Jay. La banderole "hommage à Alisha" y était déployée et des roses blanches jonchaient le sol.

Maeva, adolescente de 15 ans qui avait été dans la même classe qu'Alisha l'an dernier, avait revêtu un T-shirt blanc à l'effigie de la jeune fille pour participer à la marche et "rendre hommage à une fille bien, gentille, loin des histoires".

Le discours de la maman d'Alisha: "On m'a arraché une partie de moi"

La mère d'Alisha s'est recueillie, émue, devant l'établissement. Elle a ensuite tenu un discours poignant aux côtés de son mari et de ses enfants. "Alisha avait 14 ans. C'était une enfant de cette ville", débute-t-elle les larmes aux yeux. "Elle avait des projets et avait toute la vie devant elle pour les réaliser. Elle voulait devenir expert comptable."

"C'était une fille formidable, très gentille et serviable. En plus d'être ma meilleure amie, elle m'aidait beaucoup à la maison et était très proche de sa famille. Son départ laisse derrière elle son petit frère Daniel, 13 ans, sa petite soeur 8 ans et son petit frère Sofiane, 4 ans."

"Je n'arrive pas à croire ce qu'il m'arrive. Son départ brutal m'empêche de dormir. Je n'arrive plus à dormir. J'attends tous les jours que ma fille rentre à la maison... Alisha me manque. On m'a arraché une partie de moi", dit-elle en s'effondrant en larmes...

"On est tous ensemble pour lui rendre hommage aujourd'hui. Merci à tous pour votre soutien", a-t-elle conclu.

Rappel des faits: Alisha était victime d'harcèlement au lycée

Les deux suspects, un garçon et une fille de 15 ans, ont été mis en examen pour assassinat et placés jeudi en détention provisoire.

Alisha a été la victime d'un guet-apens tendu par ses deux camarades le 8 mars, dans l'après-midi, sous le viaduc de l'autoroute A15, selon les premiers éléments de l'enquête révélés par le procureur de Pontoise. Dans ce lieu à l'écart des habitations, elle aurait été brutalement frappée puis jetée dans le fleuve, encore consciente.

Les relations au sein du trio scolarisé en Troisième dans le même établissement, "trois amis au début", s'étaient dégradées au cours des semaines précédentes, entre amourettes et "futilités" adolescentes, selon le parquet.

Les choses s'étaient envenimées au point que leur lycée avait temporairement exclu les deux suspects pour le harcèlement de la victime. Alisha avait vu son téléphone piraté et des photos d'elle en sous-vêtements diffusées sur Snapchat. Les deux mis en examen devaient passer en conseil de discipline le 9 mars, au lendemain du drame.