France: naissance d'un singe cercopithèque de l'Hoest au zoo de Mulhouse

(Belga) Un bébé cercopithèque de l'Hoest, une espèce protégée de singes africains, est né au zoo de Mulhouse (Haut-Rhin) le 21 juillet, a annoncé samedi l'établissement.

Reconnaissable à sa belle barbe blanche contrastant avec son pelage noir, le cercopithèque de l'Hoest (Allochrocebus lhoesti), est originaire d'Afrique centrale (Burundi, Congo, Ouganda et Rwanda) et est classé comme vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). "En effet, ce primate est menacé dans son habitat naturel en raison de la déforestation, de la chasse et du développement des activités minières. Cette naissance intervient dans le cadre d'un programme européen de conservation de l'espèce", explique le zoo de Mulhouse dans un communiqué. Ce bébé est le premier d'un mâle arrivé à Mulhouse en novembre. Sa mère, "âgée de 19 ans, s'en occupe bien", précise le zoo. (Belga)