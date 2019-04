France: neuf scouts mineurs hélitreuillés après s'être perdus lors d'une randonnée

(Belga) Neuf scouts d'Europe, âgés de 13 à 17 ans, originaires de la région parisienne, ont dû être hélitreuillés vendredi après s'être perdus dans le massif de la Chartreuse où ils faisaient une randonnée avec bivouac, a-t-on appris auprès de la CRS Grenoble.

L'un d'eux a été transporté à l'hôpital de Grenoble, souffrant du bassin et du dos après une chute d'une dizaine de mètres. Les huit autres ont été pris en charge par les secouristes à Grenoble, affamés, gelés et trempés, selon l'un de ces derniers. L'un des garçons a été ensuite récupéré par sa famille tandis que les sept autres devaient passer la nuit dans les chambres de la CRS. Les jeunes gens effectuaient une randonnée sous le Bec de la Scia en Isère, à quelque 1.800 mètres d'altitude. Ils en étaient à leur quatrième et dernier jour de randonnée avec bivouac, a indiqué la CRS à l'AFP, et circulaient sans GPS. Deux des rescapés, dont l'aîné, supposé encadrer le groupe, ont été interrogés, ainsi que le responsable de la randonnée venu de Savoie. Les jeunes ont raconté s'être perdus dans une zone raide et glissante où il avait neigé dans la nuit, puis avoir persévéré ensuite sur un mauvais chemin. L'un d'eux a cependant réussi à descendre jusqu'à un village en contrebas pour donner l'alerte. Le délégué national à la communication des Scouts et Guides de France, François Mandil, s'est clairement démarqué de cette affaire dans un communiqué à l'AFP, relevant que les Scouts de France "n'ont pas les mêmes pratiques: nous respectons la législation, nous ne faisons pas courir de risques aux jeunes", a-t-il insisté. Le parquet a été informé de l'affaire, a indiqué la CRS Grenoble. (Belga)