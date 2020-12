France: obsèques de l'ex-président Giscard d'Estaing dans l'intimité

(Belga) Les obsèques de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, décédé mercredi à l'âge de 94 ans du Covid-19, ont débuté samedi matin dans la plus stricte intimité familiale à Authon, au sud-ouest de Paris, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dans le froid et l'humidité, le convoi funéraire, accompagné de deux véhicules de la gendarmerie, est arrivé à 10H30 sur la petite place, entre la mairie et l'église du village. Dans un silence à peine troublé par la cloche de l'église et le cliquetis des appareils photos, le cercueil a été recouvert dès sa sortie du corbillard par deux drapeaux, l'un Français, l'autre européen, avant d'être transporté dans la petite église devant laquelle des gerbes de fleurs étaient alignées. Une quarantaine de personnes - famille et cercle proche - assistent à la messe. Une jauge réduite imposée par les mesures sanitaires, mais qui correspond au "souhait et à la volonté" d'intimité de l'ancien président, comme l'a confié son fils Henri Giscard d'Estaing vendredi. "VGE", qui présida la France le temps d'un seul mandat, de 1974 à 1981, est décédé mercredi soir des suites du Covid-19, entouré des siens dans sa propriété d'Authon, petit village du Loir-et-Cher. Pendant son mandat, Giscard, incarnation du centre-droit, avait eu une action modernisatrice, promulguant d'importantes réformes de société comme l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ou l'abaissement du droit de vote à 18 ans. Il était également un fervent européen. L'ancien président sera "inhumé à côté de sa fille Jacinte, décédée en 2018", sur un terrain privé appartenant à la famille situé près du cimetière d'Authon. Lors d'une adresse aux Français jeudi, Emmanuel Macron a décrété un jour de deuil national mercredi en hommage à cette "figure centrale de l'histoire de notre République". (Belga)