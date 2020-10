France ou Kanaky, la Nouvelle-Calédonie décide de son destin

La Nouvelle-Calédonie décide de son destin: pour la deuxième fois en deux ans, cet archipel stratégique du Pacifique-Sud, français depuis 1853, vote dimanche pour choisir s'il reste dans la République ou devient indépendant.

Dans ce territoire à 18.000 km de Paris, qui dispose d'importantes réserves de nickel et représente l'un des derniers bastions de souveraineté européenne dans la zone après le Brexit, un premier scrutin avait vu le 4 novembre 2018 les pro-français l'emporter par 56,7% des voix.

A quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote (08H00 locales dimanche, 23H00 samedi soir heure de Paris), sur le marché de Nouméa, les habitants sont sereins. "Je ne ressens pas de tensions, tout le monde fait ses achats normalement, dans la bonne humeur", explique Sonia, habitante de la commune voisine de Mont-Dore.

Elle regrette pourtant de ne pas faire partie des 180.598 électeurs qui pourront dire dimanche s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante".

Le corps électoral de ce scrutin sensible est en effet conditionné à plusieurs critères, comme justifier d'une résidence continue en Nouvelle-Calédonie depuis au moins le 31 décembre 1994, être natif de l'archipel ou relever du statut civil coutumier kanak.

Calédonien depuis "plusieurs dizaines d'années", Carl Leclerc a lui fait son choix depuis longtemps: "Ce choix c'est non, c'est de rester dans la France", assure ce gérant de société de 50 ans, car "il n'y a aucune réponse au niveau des indépendantistes sur notre devenir, c'est +on verra on verra+".

"On peut gérer notre pays sans problème", répond Willi Cejo, maraîcher kanak de 23 ans. Mais si le +non+ gagne à nouveau, "on luttera pacifiquement jusqu'au bout". "Lors du premier référendum, on était quand même joyeux, parce qu'on a été à +ça+ de l'emporter".

La consultation, dont le résultat sera connu dimanche soir (dimanche matin en métropole), se déroulera sans mesure barrière ni masque, puisque l'archipel est exempt de Covid-19, grâce à une réduction drastique des vols internationaux et une quarantaine obligatoire pour tout arrivant.

Ce référendum, comme le premier, s'inscrit dans un processus de décolonisation entamé en 1988 par les accords de Matignon, signés par l'indépendantiste kanak Jean-Marie Tjibaou et le loyaliste Jacques Lafleur, après plusieurs années de quasi guerre civile entre Kanaks, peuple premier, et Caldoches, d'origine européenne.

Ces affrontements avaient culminé avec la prise d'otages et l'assaut de la grotte d'Ouvéa en mai 1988 (25 morts).

- Injustices sociales -

Ces accords, consolidés dix ans plus tard par l'accord de Nouméa, ont institué un rééquilibrage économique et géographique en faveur des Kanaks et un partage du pouvoir politique, même si les inégalités sociales restent importantes.

"Il y a toujours des injustices sociales", assure Patrick Joly, jeune Kanak pro-indépendance, évoquant notamment "la discrimination à l'emploi". "Beaucoup de grands frères et de grandes sœurs sont diplômés, mais on préfère chercher des gens qui viennent d'ailleurs", dénonce-t-il.

Aucun sondage n'a été réalisé mais les observateurs jugent une victoire du "oui" peu probable. "La majorité ne changera pas", prédit aussi le président du gouvernement calédonien Thierry Santa (droite, loyaliste).

Mais l'écart (18.000 voix en 2018) entre les deux camps pourrait se resserrer. "Il y a des endroits où on peut encore aller chercher des abstentionnistes (33.000)", notamment "aux Iles Loyauté", très favorables au camp indépendantiste, selon le docteur en géopolitique Pierre-Christophe Pantz.

Tenu à l'impartialité, Emmanuel Macron ne s'exprimera dimanche qu'après le résultat. En mai 2018, il avait souligné que "la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie".

Le Premier ministre Jean Castex réunira de son côté "les acteurs politiques calédoniens au lendemain" de la consultation.

Garant de la bonne tenue du scrutin, le gouvernement ne peut pas prendre position. Mais les responsables de plusieurs partis (LREM, LR, RN et UDI) ont dit leur souhait de voir le Caillou rester Français.

En cas de victoire du "non", un troisième référendum est possible d'ici à 2022. Une option que refusent déjà les loyalistes mais que les indépendantistes disent vouloir mettre très rapidement en oeuvre.