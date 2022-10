France: plus de 100.000 personnes ont manifesté pour une hausse des salaires

(Belga) Un total de 107.000 personnes ont manifesté mardi en France, dont 13.000 à Paris, à l'appel des syndicats pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries, a indiqué le ministère français de l'Intérieur.

Il y a eu 15 interpellations lors des rassemblements, dont 11 à Paris, a ajouté le ministère. Neuf membres des forces de l'ordre ont été "blessés légèrement", dont huit dans la capitale, a encore dit le ministère, précisant qu'"aucun manifestant" n'avait été blessé. Selon la CGT, syndicat organisateur de cette journée de "mobilisation et grève" interprofessionnelle, avec plusieurs autres syndicats et organisations de jeunesse, près de 300.000 personnes ont manifesté mardi en France pour une augmentation des salaires et pour défendre le droit de grève, dont plus de 70.000 dans le cortège principal à Paris. La précédente journée de mobilisation interprofessionnelle, le 29 septembre, avait rassemblé 118.500 personnes selon la police et 250.000 selon les organisateurs. (Belga)