France: polémique autour de Miss Lorraine qui doit défiler en uniforme de Poilu

Le choix de faire défiler Miss Lorraine 2019 dans un uniforme de Poilu lors de l'élection nationale suscite la polémique et les anciens combattants de Moselle (est de la France) lui ont demandé vendredi de renoncer à porter "cet habit de carnaval (qui) est une insulte".

Ilona Robelin, 18 ans, qui représentera la Lorraine pour le concours national Miss France, organisé le 14 décembre à Marseille, doit revêtir un uniforme des soldats français de la Première Guerre mondiale, revisité par une styliste, lors du défilé des candidates en costume régional. "Ces Poilus, qui par le sang versé, ont donné à la France ses lettres de noblesse - Liberté, Egalité, Fraternité - sont aujourd'hui ridiculisés par Miss Lorraine qui, sans aucune gêne, va bientôt se pavaner en costume de gala d'un Poilu relooké, arpentant la scène en musique et pas de danse", s'est insurgé le colonel Jean-Charles Barrois, président de l'Union nationale des combattants de Moselle. "Cet habit de +carnaval+ est une insulte, un scandale envers le monde combattant d'hier et d'aujourd'hui et nous exigeons que ce costume, si moderne soit-il, ne soit pas porté à l'occasion de l'élection de Miss France", a-t-il ajouté, soulignant que "le moment (était) bien mal choisi à quelques jours de la cérémonie du 11-Novembre", pour la fin de la guerre. Ce costume régional va "célébrer le centenaire de l'armistice 1918 et rendre hommage à nos soldats qui se sont battus dans les tranchées de la Lorraine (entre autres) et défendre la France", explique sur sa page Facebook la Délégation Miss Lorraine. "Je suis très fière de porter ce costume chargé d'Histoire, qui représente bien la Lorraine tout en touchant tout le monde", a dit au quotidien L'Est républicain Ilona Robelin. Un argument qui ne convainc pas Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du comité Miss France et du comité Miss Prestige National : "C'est une injure pour les hommes qui ont souffert, pour leur famille". "Faire une liaison entre les Poilus (...), qui sont morts dans des conditions épouvantables et un concours de beauté, c'est impensable", a ajouté Mme de Fontenay.