France: pour la Fête de la musique, l'électro s'invite au palais présidentiel de l'Elysée

La cour d'honneur du palais présidentiel de l'Elysée, où le président Emmanuel Macron accueille généralement ses homologues, s'est transformée jeudi soir pour la première fois en dance floor à l'occasion de la 37e édition de Fête de la musique.

Aux accents de la musique funk qui résonne dans la cour envahie de centaines d'amateurs, la queue s'allonge devant une buvette éphémère pour une bière sans alcool (3 euros) servie dans un gobelet recyclable sigle "Elysée, Fête de la musique". Les spots clignotent en bleu blanc rouge pour donner l'ambiance, alors que les basses font trembler les vitres dans la cour de l'Elysée, habituellement silencieuse et déserte, où marcher sur le gravier central est prohibé. Pour ce concert ouvert au public, Emmanuel Macron a décidé d'accueillir des artistes branchés de la scène électro française, dont Kavinsky et Busy P, stars de cette "French Touch" musicale popularisée mondialement par David Guetta ou Daft Punk. A leurs côtés viendront aussi mixer Chloé, Kiddy Smile et Cezaire. Le président a marqué son implication en tweetant le 16 juin: "le 21 juin, avec Brigitte nous ouvrons la cour de l'@Elysee à la musique. Partageons ce moment ensemble ! Inscrivez-vous : evenements.elysee.fr". Le couple devrait y faire une apparition. "Hourra! Hourra! Enfin la musique techno entre à l'Élysée" s'est réjoui l'ex-ministre de la Culture Jack Lang qui a lancé la Fête de la musique en France. Pour ne pas être en reste, le Premier ministre Edouard Philippe a décidé d'ouvrir au public la cour de l'hôtel particulier où sont installés ses services, mais pour un concert de musique classique.