France: poursuite des recherches pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin

(Belga) Les enquêteurs poursuivaient vendredi dans les Ardennes leurs recherches du corps d'Estelle Mouzin, que Michel Fourniret a reconnu avoir tuée, après une longue audition la veille de l'ex-épouse du tueur en série, Monique Olivier, pour tenter de dégager de nouvelles pistes.

Le convoi transportant notamment la juge d'instruction Sabine Kheris s'est rendu dans la matinée en lisière de forêt aux abords du village de Rumel, un site jusque là non fouillé, dont l'abord a été barré par la gendarmerie, a constaté un journaliste de l'AFP. Une fourgonnette de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie nationale était toujours sur place en début d'après-midi. Le village se situe à 4 kms de Ville-sur-Lumes, où, selon Monique Olivier, son ex-époux avait, dans une maison appartenant à sa soeur, séquestré, violé et tué Estelle Mouzin, disparue à 9 ans le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne). La veille, Monique Olivier, extraite de sa prison mercredi pour être conduite sur place, avait été auditionnée jusque tard dans la soirée à la gendarmerie de Charleville-Mézières. Elle avait quitté les lieux vendredi, selon l'avocat du père de la fillette, Me Didier Seban. "Monique Olivier s'explique, elle donne des précisions, on avance pas à pas, pour comprendre ce qui s'est passé après l'enlèvement d'Estelle, et donc on espère que ces précisions seront suffisantes pour pouvoir ensuite aller chercher le corps", avait-il déclaré jeudi soir, avant lui aussi de repartir de la région. "On a aujourd'hui (...) la vérité de Monique Olivier sur ce qui est arrivé à Estelle", avait-il avancé, exprimant l'espoir "que ce travail énorme des enquêteurs, de la juge d'instruction, ces demandes réitérées depuis plus de quinze ans vont nous permettre de connaitre à la fois cette terrible vérité et surtout d'avoir les indications nécessaires" pour trouver le corps de l'enfant. "De nouvelles fouilles auront lieu, jusqu'à ce que nous ayons pu retrouver Estelle. Maintenant quand, à quel moment, cela dépend du degré de précision des indications", avait-il conclu. Entre lundi et mercredi, les enquêteurs ont mené des fouilles dans une zone marécageuse, située juste à côté de Rumel sur la commune d'Issancourt, où une pelleteuse restait vendredi à l'arrêt. Plusieurs opérations de fouilles ont déjà été menées dans la région ces derniers mois, mais sans percée, notamment en octobre en présence du septuagénaire tueur en série, dont l'état de santé s'est entretemps dégradé. (Belga)