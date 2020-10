France : près de 6.000 personnes rendent hommage à Victorine lors d'une marche blanche

(Belga) Douleur et recueillement: une foule impressionnante de plusieurs milliers de personnes a participé dimanche à Villefontaine (Isère, France) à une marche blanche en hommage à Victorine, une étudiante de 18 ans retrouvée morte dans un ruisseau en début de semaine.

Ce sont 5.800 personnes, a précisé la préfecture de l'Isère à l'AFP, qui ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par Romane Dartois, l'une des deux soeurs de la jeune victime. En tête du cortège, la famille, accompagnée d'un prêtre en aube blanche, a été saluée par des applaudissements. "Victorine, on a besoin de toi. Garde-nous une place là-haut", a lu son frère d'une voix étranglée par l'émotion à l'issue de la marche. "Veille sur toutes les femmes qui rentrent seules chez elle. Je t'aime", a-t-il ajouté, sous un dais blanc, au côté de ses parents et de ses soeurs qui tenaient une banderole avec la photo de la benjamine de la fratrie, marquée "Victorine repose en paix. Nous finissons ton trajet ensemble". La famille retenant à grand peine ses larmes s'est ensuite longuement étreinte sous les applaudissements nourris de la foule. Par la voix de leur avocate Kelly Monteiro, les Dartois ont ensuite "remercié du plus profond de leur coeur" tous ceux qui se sont mobilisés ce dimanche pour les soutenir. Puis en choeur, parents et enfants ont crié "merci !". Avant un lâcher de ballons blancs également applaudi par les milliers de marcheurs. Le corps de Victorine a été retrouvé lundi, deux jours après sa disparition. Une enquête pour meurtre, enlèvement et séquestration a été ouverte, la thèse accidentelle ayant été formellement écartée. L'étudiante en BTS communication au lycée Condorcet de Saint-Priest (métropole de Lyon), avait disparu en rentrant chez elle samedi soir, après un après-midi de shopping avec des amis dans un centre commercial de Villefontaine, une commune de près de 20.000 habitants. C'est sur le trajet du retour, après un dernier coup de fil à sa famille, à 18h50, disant qu'elle "arrivait dans 20 minutes", à pied, qu'elle a disparu près du stade jouxtant une zone boisée que l'on peut traverser par un chemin, longeant à cet endroit le ruisseau de Turitin, peu profond et encombré de branchages. C'est là que son corps a été découvert.