France: prison avec sursis pour deux policiers qui avaient agressé des étudiants à Lyon

Des peines de prison avec sursis ont été prononcées, lundi, à l'encontre de deux policiers reconnus coupables de violences sur deux étudiants à Lyon, que le parquet avait qualifiées de "gratuites" à l'audience.

L'un des fonctionnaires a été condamné à trois mois de prison avec sursis, l'autre à une peine de deux mois. Tous les deux sont âgés de 33 ans. Dans la nuit du 21 au 22 février, ils avaient eu une violente altercation avec deux étudiants d'une vingtaine d'années, qui rentraient à pied d'une soirée arrosée dans le centre-ville. Les faits avaient été filmés partiellement par une caméra de vidéo-surveillance municipale. Le policier condamné à la peine la plus lourde avait pratiqué "une balayette" sur un des étudiants, qui s'était fracturé le poignet en chutant lourdement. La blessure lui a valu 90 jours d'ITT. L'autre étudiant avait reçu des coups. A la barre du tribunal le 13 septembre, les fonctionnaires avaient évoqué des gestes "techniques" ou "involontaires" de leur part, effectués en réponse à une attitude agressive. La procureure adjointe Karine Malara leur avait reproché d'avoir agi en dehors de tout cadre procédural: "on ne peut pas intervenir à chaud parce qu'on est énervé quand on est policier", avait-elle critiqué. Cette condamnation ne sera pas inscrite cependant au volet B2 du casier judiciaire des deux policiers, qui pourront donc continuer à exercer. L'un d'eux doit prochainement intégrer la Brigade anticriminalité de Lyon, dont il a récemment réussi les tests.