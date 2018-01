France: quatre candidats pour prendre la tête du Parti socialiste

(Belga) Les candidatures de quatre hommes ont été officiellement retenues samedi pour le poste de premier secrétaire du Parti socialiste français, huit mois après son élimination dès le premier tour de la présidentielle.

Stéphane Le Foll, Emmanuel Maurel, Luc Carvounas et le favori Olivier Faure sont en lice pour devenir le nouveau patron du principal parti de gauche, plongé dans une profonde crise. Deux candidatures, celles de la députée Delphine Batho et de Myriam Petit, une militante, ont été rejetées faute d'avoir recueilli les parrainages suffisants. Le conseiller régional Julien Dray, qui hésitait, n'a finalement pas déposé de candidature. Les quatre candidats seront départagés lors de deux tours d'élection les 15 et 29 mars. Le PS se réunira ensuite en Congrès les 7 et 8 avril à Aubervilliers, en banlieue parisienne, pour tenter de prendre un nouveau départ. Encore au pouvoir il y a huit mois, le PS a multiplié les déconvenues depuis sa débâcle à la présidentielle en avril 2017 où son candidat, Benoît Hamon, n'a obtenu que 6,36% des voix. La décomposition s'est poursuivie aux législatives en juin où le PS a réussi à sauver à peine une trentaine de sièges à l'Assemblée nationale. Depuis, le parti, qui paie les déchirements internes vécus pendant le quinquennat du président François Hollande, peine à se faire entendre. Le PS a également dû annoncer en décembre la vente pour 45,55 millions d'euros de son siège parisien historique rue de Solférino, un splendide hôtel particulier où les socialistes fêtaient leurs succès électoraux depuis la victoire de François Mitterrand en 1981. (Belga)