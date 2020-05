France: réouverture de certaines plages et du sanctuaire de Lourdes

(Belga) Le déconfinement s'est accentué mercredi en France avec la réouverture de certaines plages du littoral atlantique tandis que le sanctuaire de Lourdes, dans le sud-ouest, pourra de nouveau accueillir des visiteurs à partir de samedi.

Entre 8h et 21h, il est donc désormais possible de se promener sur la longue plage de la Baule (ouest), mais toute présence "statique" ainsi que la "pratique du pique-nique" demeurent interdites, selon le préfet de la région. D'autres plages du littoral, comme celles des Sables d'Olonne et de l'Ile d'Yeu, bénéficient d'un traitement similaire. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé que des possibilités d'ouverture au cas par cas seraient étudiées. Des dizaines de communes ont déposé des dossiers du nord de la France à la Gironde (sud-ouest). Autre signe d'une reprise progressive de la vie "normale", après presque deux mois de confinement : la réouverture du sanctuaire de Lourdes. À partir de samedi, "les pèlerins individuels de proximité" pourront s'y rendre. La Grotte où, selon la tradition catholique, la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous en 1858, ne sera toutefois pas directement accessible aux visiteurs, a précisé le service de communication de ce site. Le sanctuaire avait clos ses portes le 17 mars, en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus. Il s'agit de la fermeture la plus longue de son histoire. "La réouverture, ce samedi 16 mai, est un grand signe d'espérance! Je m'en réjouis beaucoup et à cette occasion je veux lancer cet appel : iidez le sanctuaire à se relever !", a déclaré son recteur Mgr Olivier Ribadeau Dumas, dans un communiqué. Le sanctuaire a fait état de "huit millions d'euros de pertes prévues", un "déficit historique". "Les ressources du Sanctuaire sont intimement liées à la fréquentation des pèlerins. Sans leur présence, sans leurs offrandes sur place, Lourdes ne peut pas vivre", insiste le Sanctuaire. (Belga)