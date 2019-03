France: séisme de magnitude 4,9 dans le Sud-Ouest, "aucun dégât significatif"

(Belga) Un séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré mercredi vers 10H30 en Charente-Maritime, près de Montendre, qui n'a engendré aucun "dégât significatif", selon les autorités de Nouvelle-Aquitaine.

Selon le Réseau national de surveillance sismique (RéNaSS), basé à Strasbourg, et des témoignages, l'épicentre du séisme s'est situé à environ 5 km de Montendre, commune situé à environ 70 km au nord de Bordeaux, et à 6 kilomètres de profondeur. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a indiqué en fin d'après-midi que ce séisme n'avait occasionné "aucun blessé ni dégât significatif", notant une "seule intervention du #SDIS en raison de fissures apparues sur une maison à #Donnezac dans le Blayais" en Gironde. Aucun incident n'a été reporté à la centrale nucléaire du Blayais, située à une vingtaine de km de l'épicentre du sésisme, mais l'organisation Greenpeace a affirmé dans un communiqué que la centrale ne "respectait toujours pas les normes post-Fukushima exigées par l'Agence de Sûreté nucléaire depuis plus de huit ans". (Belga)