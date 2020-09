France: sept nouveaux départements classés en "zone de circulation active" ou "zone rouge"

(Belga) Sept nouveaux départements sont passés en "zone de circulation active" du Covid-19, ou "zone rouge", ce qui porte à 28 le nombre de départements où des mesures renforcées contre le virus peuvent être adoptées, a annoncé un décret paru dimanche au Journal officiel.

Le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime, la Côte-d'Or - quatre départements qui comptent des agglomérations importantes, la métropole de Lille, Rouen, Le Havre, Strasbourg, Dijon - les deux départements de Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse) et l'île de La Réunion sont concernés par ces nouvelles mesures. 28 départements, dont quatre en outre-mer, sont désormais classés dans cette zone selon ce décret qui entre en vigueur "immédiatement". Paris et les Bouches-du-Rhône avaient été les premiers à être classés en "rouge" dès le 14 août, au vu de l'intensification de la circulation du virus. Le passage d'un département en "zone de circulation active du virus", appelée aussi "zone rouge", signifie que les préfets disposent de "pouvoirs renforcés" pour prendre des mesures supplémentaires, en fonction des "données épidémiologiques locales".