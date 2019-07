France: trois vacanciers belges tués dans un accident de la route

Trois vacanciers belges, âgés de 21 à 61 ans, ont été tués dans un accident de la route après que leur véhicule a percuté un arbre sur une route départementale du Tarn-et-Garonne, a-t-on appris auprès des pompiers et gendarmes.

Une autre personne, gravement blessée, a été héliportée à Toulouse, une autre vers Agen.



Le conducteur, âgé de 61 ans, et deux personnes à l'arrière, un jeune homme de 27 ans et une jeune femme de 21 ans, ont perdu la vie, selon la gendarmerie. Un troisième homme, également âgé de 27 ans, a été transporté au CHU de Toulouse tandis qu'une femme de 57 ans, qui était sur le siège passager, plus légèrement blessé a été transportée à Agen.



Selon le parquet, l'accident a eu lieu "en sortie d'une courbe" d'une route départementale sur la commune de Montaigu-de-Quercy. Les circonstances de la perte de contrôle de la voiture n'ont pas été établies.



Selon le parquet, "il s'agirait d'un couple avec des amis" qui étaient en vacances dans la région. Leur région d'origine en Belgique n'a pas été précisée.