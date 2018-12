France: un accident "directement lié" à un barrage de gilets jaunes fait un mort

Un automobiliste est mort dans la nuit de samedi à dimanche à Arles (Bouches-du-Rhône) après avoir percuté un poids lourd à l'arrêt en raison d'un bouchon provoqué par un barrage de "gilets jaunes", a-t-on appris auprès du procureur de Tarascon.

"Cet accident est directement lié à un barrage de +gilets jaunes+ qui a provoqué un gigantesque embouteillage de 10km (...). Une fourgonnette a percuté de plein fouet un poids lourd avant d'être à son tour percutée par un autre véhicule", a expliqué à l'AFP Patrick Desjardins.



Le conducteur de la fourgonnette, un artisan, est décédé, le choc a été "très violent". Le poids lourd qui était devant lui a avancé de "plusieurs mètres" et son chauffeur légèrement blessé a été hospitalisé, a précisé le procureur.



"L'embouteillage a duré plusieurs heures et il semblerait que les poids lourds qui attendaient, avaient éteint leur feu", a indiqué le procureur.



Une enquête confiée à la gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Outre les investigations autour de l'organisation de ce barrage, il faudra également comprendre "les raisons pour lesquelles des véhicules ont continué à arriver sur une route engorgée", a-t-il ajouté.



Dimanche, la RN 113 était coupée entre Saint-Martin-de-Crau et Arles.



Dans le Sud-Est la circulation restait "très difficile" dimanche matin sur plusieurs axes routiers, selon Vinci autoroutes, notamment dans l'Hérault sur l'A9, qui reste coupée à Agde et à Sète. Les échangeurs sont inaccessibles entre Béziers et Orange, précise le communiqué.



Des perturbations sont également recensées sur l'A7 où les sorties sont interdites à l'échangeur de Montélimar sud et à Bollène.



Dans le Var, un blocage était également en cours à La Seyne-sur-Mer, selon la préfecture et des barrages filtrants mis en place notamment sur l'A50 à hauteur de Bandol ou encore l'A8 aux péages de Brignoles et du Muy.