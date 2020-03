France: un accident impliquant un car scolaire fait plusieurs blessés à Gers

Un car scolaire transportant 44 collégiens et lycéens s'est renversé lundi matin, pour une raison encore inconnue, sur une route départementale au niveau de la commune de Tournan (Gers), faisant une vingtaine de blessés légers, ont indiqué les pompiers.



"Le bus s'est couché sur le côté. (...). On a une vingtaine (d'élèves) qui sont légèrement blessés et une vingtaine qui sont pour l'instant catégorisés indemnes mais ça peut évoluer puisqu'ils ont subi un traumatisme important", ont précisé les pompiers qui sont intervenus peu après 09H00.



Le conducteur, le plus gravement blessé, est en "urgence relative", ont-ils ajouté.



Sur Twitter, la préfecture du Gers fait état de "19 blessés légers et 26 impliqués".



"Le plan +nombreuses victimes+ a été activé par la préfecture, avec un poste médical avancé dans la salle des fêtes de Tournan qui a pris en charge les victimes", selon les pompiers.



Les causes de l'accident, "qui a eu lieu sur une route assez sinueuse", n'ont pour l'heure pas été établies, mais "des vents très violents soufflent sur la zone", a affirmé à l'AFP Marie Legall, chargée de communication du Campus La Salle Saint Christophe, l'établissement privé où sont scolarisés les élèves.



"Les jeunes sont particulièrement choqués, certains ont été légèrement blessés notamment avec des éclats de verre", a-t-elle ajouté, soulignant que l'équipe de direction de l'école était sur place.