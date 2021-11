France: un automobiliste grièvement blessé par un chasseur

Un chasseur de 69 ans a été mis en examen lundi pour "blessures involontaires" après avoir grièvement blessé par balle samedi un automobiliste qui circulait entre Rennes et Nantes, a annoncé le parquet. Le chasseur est mis "en examen du chef de blessures involontaires lors d'une action de chasse par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et mise en danger de la vie d'autrui", selon le communiqué du parquet de Rennes.



Il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment "interdiction de porter une arme (...), de participer à toute action de chasse (...), de communication avec tout membre de la fédération de chasse d'Ille-et-Vilaine" ainsi qu'"avec tout participant à l'action de chasse en cause", indique le communiqué.



Le chasseur avait été placé en garde à vue quelques heures après l'accident qui s'est produit samedi entre Laillé et Orgères (Ille-et-Vilaine) alors que le conducteur et un passager circulaient sur la route à quatre-voies entre Rennes et Nantes. Une balle de calibre 9,3 mm a atteint le véhicule, blessant grièvement le conducteur au cou.



Le blessé, âgé de 67 ans, avait été transporté au CHU de Rennes dans un état critique. Son pronostic vital restait "sérieusement engagé" dimanche soir, selon le parquet qui ne précise pas lundi comment l'état de santé de la victime a évolué depuis lors.



Ce nouvel accident intervient après que le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot a dit vendredi vouloir interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires.



Il a justifié sa proposition en évoquant les nombreux accidents de chasse touchant les particuliers, prenant l'exemple la veille d'un "promeneur en Haute-Savoie, qui a pris une balle à côté d'un cimetière".