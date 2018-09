France: un chauffeur de bus visé par une procédure disciplinaire aprés avoir giflé un jeune (vidéo)

Un chauffeur de bus de la RATP va passer en conseil disciplinaire pour avoir giflé un collégien qui l'avait insulté jeudi dans le secteur de la mairie d'Arcueil (Val-de-Marne), a indiqué l'opérateur de transports dimanche. (vidéo au bas de l'article)



Le chauffeur de la ligne 323 a expliqué à son encadrement qu'aux alentours de midi jeudi, un jeune garçon "aurait traversé de manière dangereuse la route devant le bus", le forçant à "piler pour éviter de le percuter", "mettant par la même occasion en danger les voyageurs", d'après la RATP.



Le machiniste s'adresse alors à l'adolescent pour le "sermonner et lui expliquer qu'il est très dangereux de traverser dans ces conditions". Le jeune garçon lui aurait répondu par des insultes, auxquelles le chauffeur a réagi en descendant du bus pour aller lui donner une gifle.



Aprés avoir informé son encadrement de l'incident, la direction de la RATP a vendredi, enclenché une procédure disciplinaire. Il "a reconnu avoir agi sous le coup de l'émotion, regrettant son geste", précise la RATP, qui "condamne fermement ce geste", "contraire aux principes et aux valeurs d'une entreprise de service public".



Des vidéos amateurs de l'incident circulent sur internet, et une pétition de soutien au chauffeur, adressée à la direction de la RATP, a été publiée sur le site "mesopinions.com".



D'après cette pétition signée "Momo", le chauffeur serait un "papa d'ados", "reconnu par sa gentillesse son calme olympien et sa patience". Le texte assure que le collégien aurait dit au chauffeur "Ferme ta gueule et conduis ton bus".



L'auteur demande aux autres conducteurs et employés de signer la pétition pour soutenir le machiniste, car "il risque la révocation", affirme-t-il. Elle avait recueilli près de 24.000 signatures dimanche à la mi-journée.



La RATP a indiqué que le conseil disciplinaire déciderait de la sanction "la plus proportionnée".