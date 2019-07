France: un détenu décède après avoir mis le feu à sa cellule

(Belga) Un détenu de 19 ans est décédé, dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir été retrouvé inanimé dans sa cellule à laquelle il avait mis le feu dans la maison d'arrêt de Moulins-Yzeure (dans l'Allier, centre de la France), a-t-on appris samedi auprès du parquet.

L'alarme incendie s'est déclenchée vendredi peu avant 17H00. L'homme a été retrouvé inanimé dans sa cellule du quartier disciplinaire, où il se trouvait seul et d'où émanait de la fumée mais pas de flammes, a précisé le procureur de la République de Cusset (Allier), Eric Neveu. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme a réussi à mettre le feu, par un moyen qui reste à déterminer, à la mousse de son matelas, qu'il a déchirée. Une autopsie doit être réalisée mais l'homme serait mort d'une intoxication liée à la fumée, selon la même source. Il se trouvait en arrêt cardiaque lorsqu'il a été retrouvé, selon une source syndicale. Il a été évacué, après des tentatives de réanimation, vers l'hôpital de Vichy, où il est décédé dans la nuit. Le détenu, natif de l'Allier, qui purgeait des peines pour des faits de violence et vol aggravés, menace de mort ou trafic de stupéfiants, était incarcéré à Moulin-Yzeure depuis le 16 mai et devait sortir de prison en janvier 2020. L'enquête cherchera à déterminer si l'incendie était ou non volontaire, selon le procureur. Il n'y a à ce stade "aucun élément indiquant (que le prisonnier) avait des tendances suicidaires". Les autres détenus avaient été rapidement évacués après le début de l'incendie. (Belga)