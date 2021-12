France: un enfant de 12 ans enlevé près de Lens, le plan "alerte-enlèvement" déclenché

Un enfant de 12 ans prénommé Hamza a été enlevé vendredi soir à Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais) provoquant le déclenchement samedi matin du plan "alerte enlèvement", a annoncé le ministère français de l'Intérieur.



"Hamza, garçon, 12 ans, 1,50 m, teint mat, brun aux yeux noirs, habillé d'un pyjama gris, d'un pull bleu et d'un manteau noir, a été enlevé à Fouquières-lès-Lens 27 rue Pasteur, le 17 décembre 2021 vers 19h30", selon le ministère. Le père est suspecté d'être l'auteur de l'enlèvement. Cet homme de 40 ans, 1,73 m, 110 kg et au crâne rasé, a utilisé au départ un véhicule Renault Twingo blanc immatriculé CR-919-TP, retrouvé abandonné à Hénin-Beaumont. Il serait susceptible de circuler désormais dans un break foncé et de chercher à sortir du territoire national, selon le message du ministère. "Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à: alerte.enlevement@interieur.gouv.fr", demande-t-il.